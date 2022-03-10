Наш народ, наше государство, наша армия уже сделали все, чтобы нас хотели видеть в ЕС - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский заявил, что Украина и ее армия сделали все возможное, чтобы страну взяли в ЕС. Об этом сообщает УНН.
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"Сегодня и завтра в Европе продолжаются дискуссии относительно будущего Украины в ЕС. Я считаю, что наш народ, наше государство, наша армия уже сделали все, чтобы нас хотели там видеть. Среди равных. Чтобы нас туда пригласили.
Это-финальный экзамен для Европы. Среди лидеров государств есть те, кто нас поддерживает. А есть и те, кто поддерживает только себя.
Но мы видим, как к нам относятся народы всех стран Европы. И это главное.
Ибо я точно знаю: если бы именно люди решали относительно нашего членства в ЕС, они бы точно избрали народ Украины.
Сегодня, когда я вижу поддержку народов каждой страны на площадях столиц Европы, я знаю, что украинский народ уже в Евросоюзе", - заявил Президент Украины Владимир Зеленский.
Напомним
Германия заявила, что ускоренной процедуры членства Украины в ЕС не будет.