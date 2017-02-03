Населення збільшило споживання газу торік на 5% — “Нафтогаз”
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. В Україні протягом 2016 року споживання газу загалом скоротилося на 1,8% до 33,2 млрд куб. м, але споживання населенням палива збільшилося на 5% — до 11,9 млрд куб. м, порівняно з 2015 роком, передає УНН з посиланням на прес-службу НАК “Нафтогаз України”.
За інформацією прес-служби, протягом 2016 року населенням було використано 11,9 млрд куб. м газу, що на 600 млн куб. м більше, ніж у 2015 році.
У той же час, на потреби промисловості витрачено 9,9 млрд куб м. газу, що на 1,3 млрд куб. м або 12% менше від попереднього року.
Також теплокомуненерго втратили для виробництва тепла населенню 5,7 млрд куб. м або на 3% менше, ніж у 2015 році.
Загалом, за інформацією “Нафтогазу”, у 2016 році загалом було спожито 33,2 млрд куб. м газу, що на 600 млн куб. м менше порівняно — 2015 роком.
Нагадаємо, міністр соціальної політики України Андрій Рева повідомив, що в Україні протягом двох з половиною місяців опалювального сезону було зменшено споживання газу на 6% порівняно з минулим сезоном.