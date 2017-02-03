Население увеличило потребление газа в прошлом году на 5% - "Нафтогаз"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. В Украине в течение 2016 года потребление газа в целом сократилось на 1,8% до 33,2 млрд куб. м, но потребление населением топлива увеличилось на 5% - до 11,9 млрд куб. м, по сравнению с 2015 годом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины".
По информации пресс-службы, в течение 2016 года населением было использовано до 11,9 млрд куб. м газа, что на 600 млн куб. м больше, чем в 2015 году.
В то же время, на нужды промышленности потрачено 9,9 млрд. куб м. газа, что на 1,3 млрд куб. м или 12% меньше предыдущего года.
Также теплокоммунэнерго потеряли для производства тепла населению 5,7 млрд. куб. м или на 3% меньше, чем в 2015 году.
Всего, по информации "Нафтогаза", в 2016 году всего было потреблено 33,2 млрд. куб. м газа, что на 600 млн куб. м меньше по сравнению - 2015 годом.
Напомним, министр социальной политики Украины Андрей Рева сообщил, что в Украине в течение двух с половиной месяцев отопительного сезона было уменьшено потребление газа на 6% по сравнению с прошлым сезоном .