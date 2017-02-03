Население увеличило потребление газа в прошлом году на 5% - "Нафтогаз"

$41.080.11
45.050.50
ukru
Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем
08:53 • 15824 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 70407 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 23416 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 82029 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 144078 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 143405 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 149615 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 158430 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 167233 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 140278 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
4м/с
40%
Популярные новости

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 37981 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 35818 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 38828 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 33424 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 27514 просмотра
публикации

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 28306 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 70411 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 219916 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 273646 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 473744 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 37884 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 37270 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 51246 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 72879 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 79744 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

Население увеличило потребление газа в прошлом году на 5% - "Нафтогаз"

Киев • УНН

 • 9515 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. В Украине в течение 2016 года потребление газа в целом сократилось на 1,8% до 33,2 млрд куб. м, но потребление населением топлива увеличилось на 5% - до 11,9 млрд куб. м, по сравнению с 2015 годом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины".

Население увеличило потребление газа в прошлом году на 5% - "Нафтогаз"

По информации пресс-службы, в течение 2016 года населением было использовано до 11,9 млрд куб. м газа, что на 600 млн куб. м больше, чем в 2015 году.

В то же время, на нужды промышленности потрачено 9,9 млрд. куб м. газа, что на 1,3 млрд куб. м или 12% меньше предыдущего года.

Также теплокоммунэнерго потеряли для производства тепла населению 5,7 млрд. куб. м или на 3% меньше, чем в 2015 году.

Всего, по информации "Нафтогаза", в 2016 году всего было потреблено 33,2 млрд. куб. м газа, что на 600 млн куб. м меньше по сравнению - 2015 годом.

Напомним, министр социальной политики Украины Андрей Рева сообщил, что в Украине в течение двух с половиной месяцев отопительного сезона было уменьшено потребление газа на 6% по сравнению с прошлым сезоном .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$64.34
Bitcoin
$79,146.40
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.28
Золото
$3,022.74
Ethereum
$1,566.28