Население увеличило потребление газа в прошлом году на 5% - "Нафтогаз"

По информации пресс-службы, в течение 2016 года населением было использовано до 11,9 млрд куб. м газа, что на 600 млн куб. м больше, чем в 2015 году.

В то же время, на нужды промышленности потрачено 9,9 млрд. куб м. газа, что на 1,3 млрд куб. м или 12% меньше предыдущего года.

Также теплокоммунэнерго потеряли для производства тепла населению 5,7 млрд. куб. м или на 3% меньше, чем в 2015 году.

Всего, по информации "Нафтогаза", в 2016 году всего было потреблено 33,2 млрд. куб. м газа, что на 600 млн куб. м меньше по сравнению - 2015 годом.

Напомним, министр социальной политики Украины Андрей Рева сообщил, что в Украине в течение двух с половиной месяцев отопительного сезона было уменьшено потребление газа на 6% по сравнению с прошлым сезоном .