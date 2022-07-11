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Населення ЄС скорочується другий рік поспіль – Євростат

Населення ЄС скорочується другий рік поспіль – Євростат

Київ • УНН

 • 404719 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Населення Європейського союзу скорочується другий рік поспіль, повідомило у понеділок статистичне управління блоку ЄС. У регіоні сталося понад два мільйони смертей від коронавірусу, передає УНН.

Деталі

За даними Євростату, населення 27 країн, що входять до блоку, скоротилося майже на 172 000 осіб порівняно з попереднім роком та більш ніж на 656 000 осіб із січня 2020 року.

«У 2020 та 2021 роках позитивна чиста міграція більше не компенсувала негативних природних змін в ЄС, і, як наслідок, загальна чисельність населення ЄС скорочується», — йдеться у повідомленні, яке вказує на наслідки пандемії.

Десять років тому кількість смертей у ЄС почала перевищувати кількість народжень, але імміграція з-за меж блоку допомогла компенсувати розрив до першого року пандемії.

Попереднього разу в ЄС було зареєстровано скорочення чисельності населення у 2011 році — єдиний раз з 1960 року.

Враховуючи пандемію, старіння населення та відносно низький рівень народжуваності, Євростат заявив, що найближчими роками смертність має, як і раніше, перевищувати народжуваність.

У той час як Італія, Польща та Румунія зафіксували найбільше скорочення чисельності населення, населення більш ніж у половині країн-членів ЄС збільшилося, насамперед у Франції, Нідерландах та Швеції.

Євростат нарахував 446,8 млн осіб, які мешкають у ЄС станом на січень 2022 року.

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