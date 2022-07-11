Население ЕС сокращается второй год подряд – Евростат
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Население Европейского союза сокращается второй год подряд, сообщило в понедельник статистическое управление блока ЕС. В регионе произошло более двух миллионов смертей от коронавируса, передает УНН.
Детали
По данным Евростата, население 27 входящих в блок стран сократилось почти на 172 000 человек по сравнению с предыдущим годом и более чем на 656 000 человек с января 2020 года.
«В 2020 и 2021 годах положительная чистая миграция больше не компенсировала негативных естественных изменений в ЕС, и, как следствие, общая численность населения ЕС сокращается», — говорится в сообщении, указывающем последствия пандемии.
Десять лет назад количество смертей в ЕС начало превышать количество рождений, но иммиграция из-за пределов блока помогла компенсировать разрыв до первого года пандемии.
Предыдущий раз в ЕС было зарегистрировано сокращение численности населения в 2011 году — единственный раз с 1960 года.
Учитывая пандемию, старение населения и относительно низкий уровень рождаемости, Евростат заявил, что в ближайшие годы смертность должна по-прежнему превышать рождаемость.
В то время как Италия, Польша и Румыния зафиксировали наибольшее сокращение численности населения, население более чем в половине стран-членов ЕС увеличилось, прежде всего, во Франции, Нидерландах и Швеции.
Евростат насчитал 446,8 млн человек, проживающих в ЕС по состоянию на январь 2022 года.