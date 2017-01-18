Населення та юрособи винесли з банків 50 млрд дол.США
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. За три роки загальний обсяг банківських депозитів зменшився на 50 млрд доларів США. Про це повідомив колишній перший віце-прем’єр України, екс-голова НБУ Сергій Арбузов у Facebook, передає УНН.
За його словами, станом на 1 січня 2017 року в банках було приблизно 30 млрд доларів США.
“Національний банк України повідомив про те, що обсяг депозитів в українських банках в минулому році в національній валюті зріс до 425,624 мільярда гривень (на 8,7%), трохи знизившись у іноземній валюті до 13,245 мільярда доларів (на 0,4%).
Всього на 1 січня 2017-го юридичні особи довірили банкам 409,3 млрд грн, населення - 422,3 млрд грн. У валютному еквіваленті це приблизно 30 млрд доларів”, - зазначив він.
При цьому С.Арбузов нагадав, що у 2013 році ця сума була значно більшою.
“Загальний обсяг банківських депозитів в Україні на кінець 2013 року становив 666,1 млрд грн. З них кошти юросіб 228,8 млрд грн, населення - 437,2 млрд грн. У перерахунку - близько 81 млрд дол.
Тобто за три роки банківська система втратила 50 млрд. доларів. Це - ціна Майдану, війни і непрофесіоналізму влади”, - резюмував він.