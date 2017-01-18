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Население и юрлица вынесли из банков 50 млрд долл

Население и юрлица вынесли из банков 50 млрд долл

Киев • УНН

 • 9029 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. За три года общий объем банковских депозитов уменьшился на 50 млрд долларов США. Об этом сообщил бывший первый вице-премьер Украины, экс-глава НБУ Сергей Арбузов в Facebook, передает УНН.

По его словам, на 1 января 2017 года в банках было примерно 30 млрд долларов США.

"Национальный банк Украины сообщил о том, что объем депозитов в украинских банках в прошлом году в национальной валюте вырос до 425,624 миллиарда гривен (на 8,7%), незначительно снизившись в иностранной валюте до 13,245 миллиарда долларов (на 0,4%).

Всего на 1 января 2017 года юридические лица доверили банкам 409,3 млрд грн, население - 422,3 млрд грн. В валютном эквиваленте это примерно 30 млрд долларов", - отметил он.

При этом С.Арбузов напомнил, что в 2013 году эта сумма была значительно больше.

"Общий объем банковских депозитов в Украине на конец 2013 года составил 666,1 млрд грн. Из них средства юрлиц 228,8 млрд грн, население - 437,2 млрд грн. В пересчете - около 81 млрд долл.

То есть за три года банковская система потеряла 50 млрд. долларов. Это - цена Майдана, войны и непрофессионализма власти", - резюмировал он.

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