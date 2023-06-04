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Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
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Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

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Населення московії втрачає довіру до військово-політичного керівництва рф – ГУР

Київ • УНН

 • 874643 перегляди

КИЇВ. 4 червня. УНН. Головне управління розвідки Міністерства обороні України інформує, що армія найманих вбивць — так звана пвк «ваґнер» — завойовує дедалі більше популярності серед населення росії на тлі зневіри до влади, пише УНН.

Населення московії втрачає довіру до військово-політичного керівництва рф – ГУР

Цитата

«Події в бєлгородській та інших прикордонних областях московщини засвідчили повну нездатність міністерства оборони рф ефективно діяти проти озброєних російських повстанських груп.

Зневіра до влади, страх та пошук нової точки опори штовхає російське населення на шлях деградації, коли вони готові покластися на кишенькову армію кримінальних злочинців», - вважають в ГУР.

Воєнна розвідка України констатує, що внутрішня ситуація на росії з кожним днем загострюється.

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