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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Население московии теряет доверие к военно-политическому руководству рф - ГУР

Киев • УНН

 • 874643 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует, что армия наемных убийц — так называемая пвк «вагнер» — завоевывает все большую популярность среди населения россии на фоне разочарования во власти, пишет УНН.

Население московии теряет доверие к военно-политическому руководству рф - ГУР

Цитата

«События в белгородской и других приграничных областях московщины показали полную неспособность министерства обороны рф эффективно действовать против вооруженных российских повстанческих групп.

Недоверие к власти, страх и поиск новой точки опоры толкает российское население на путь деградации, когда они готовы положиться на карманную армию уголовников», - считают в ГУР.

Военная разведка Украины констатирует, что внутренняя ситуация в россии с каждым днем обостряется.

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