Население московии теряет доверие к военно-политическому руководству рф - ГУР
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует, что армия наемных убийц — так называемая пвк «вагнер» — завоевывает все большую популярность среди населения россии на фоне разочарования во власти, пишет УНН.
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«События в белгородской и других приграничных областях московщины показали полную неспособность министерства обороны рф эффективно действовать против вооруженных российских повстанческих групп.
Недоверие к власти, страх и поиск новой точки опоры толкает российское население на путь деградации, когда они готовы положиться на карманную армию уголовников», - считают в ГУР.
Военная разведка Украины констатирует, что внутренняя ситуация в россии с каждым днем обостряется.
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