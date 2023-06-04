Население московии теряет доверие к военно-политическому руководству рф - ГУР

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«События в белгородской и других приграничных областях московщины показали полную неспособность министерства обороны рф эффективно действовать против вооруженных российских повстанческих групп.

Недоверие к власти, страх и поиск новой точки опоры толкает российское население на путь деградации, когда они готовы положиться на карманную армию уголовников», - считают в ГУР.

Военная разведка Украины констатирует, что внутренняя ситуация в россии с каждым днем обостряется.

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