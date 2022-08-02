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Населення Китаю почне скорочуватися до 2025 року

Населення Китаю почне скорочуватися до 2025 року

Київ • УНН

 • 197401 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. До 2025 року населення Китаю почне скорочуватись, оскільки розміри сімей зменшуються, а громадяни старіють. Про це УНН пише з посиланням на Сіньхуа та AFP.

Деталі

Найгустонаселеніша країна світу бореться з демографічною кризою, що насувається, оскільки вона стикається зі швидко старіючої робочою силою, уповільненням економіки і найслабшим приростом населення за останні десятиліття.

І хоча офіційні особи послабили сувору національну політику «однієї дитини» у 2016 році і минулого року дозволили парам мати трьох дітей, рівень народжуваності впав до рекордно низького рівня.

У січні влада заявила, що, згідно з прогнозами, зростання населення в найближчі п'ять років буде нульовим або навіть негативним.

Останніми роками загальний коефіцієнт народжуваності впав нижче 1,3, тоді як очікується, що країна вступить у стадію серйозного старіння приблизно 2035 року, коли понад 30 відсотків населення буде старше 60 років.

Влада в деяких частинах Китаю вже вводить політику, орієнтовану на сім'ю, у спробі боротися із уповільненням народжуваності.

Східне місто Ханчжоу оголосило в понеділок, що сім'ї з трьома дітьми зможуть брати кредити на 20 відсотків більше, ніж максимальний ліміт при подачі заявки на житлові позички резервного фонду вперше.

Інші міста, такі як Наньчан та Чанша, також розгорнули політику підтримки.

Більш висока вартість життя та культурні зрушення у міру того, як люди звикають до менших родин, були названі причинами меншої кількості дітей.

Додамо

Згідно з прогнозами ООН, у листопаді 2022 року населення світу досягне восьми мільярдів людей, а в 2023 році Індія обжене Китай як найгустонаселенішу країну світу.

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