Население Китая начнет сокращаться к 2025 году

Детали

Самая густонаселенная страна мира борется с надвигающимся демографическим кризисом, поскольку она сталкивается с быстро стареющей рабочей силой, замедлением экономики и самым слабым приростом населения за последние десятилетия.

И хотя официальные лица ослабили строгую национальную политику «одного ребенка» в 2016 году и в прошлом году позволили парам иметь троих детей, уровень рождаемости упал до рекордно низкого уровня.

В январе власти заявили, что, согласно прогнозам, рост населения в ближайшие пять лет будет нулевым или даже отрицательным.

В последние годы общий коэффициент рождаемости упал ниже 1,3, в то время как ожидается, что страна вступит в стадию серьезного старения примерно в 2035 году, когда более 30 процентов населения будет старше 60 лет.

Власти в некоторых частях Китая уже вводят политику, ориентированную на семью, в попытке бороться с замедлением рождаемости.

Восточный город Ханчжоу объявил в понедельник, что семьи с тремя детьми смогут брать кредиты на 20 процентов больше, чем максимальный лимит при подаче заявки на жилищные ссуды резервного фонда.

Другие города, такие как Наньчан и Чанша, также развернули политику поддержки.

Более высокая стоимость жизни и культурные сдвиги по мере того, как люди привыкают к меньшим семьям, были названы причинами меньшего количества детей.

Добавим

Согласно прогнозам ООН, в ноябре 2022 года население мира достигнет восьми миллиардов человек, а в 2023 году Индия обгонит Китай как самую густонаселенную страну мира.