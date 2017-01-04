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NASA запустить місію з вивчення чорних дір

NASA запустить місію з вивчення чорних дір

Київ • УНН

 • 8867 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. NASA заявило про запуск нової місії з вивчення високоенергетичного випромінювання чорних дір, нейтронних зірок і пульсарів. Про це йдеться в повідомленні на сайті NASA, передає УНН.

Зазначається, що місія отримала назву IXPE.

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Місія складатиметься з трьох орбітальних телескопів, здатних вимірювати поляризацію космічних променів, які виходять від різних об'єктів. На думку дослідників, це дозволить їм отримати більше інформації про об'єкти, біля яких гравітаційні, електричні і магнітні поля досягають своєї землі

Запуск місії відбудеться в 2020 році, а її вартість оцінюється в 188 мільйонів доларів. Ракета-носій для виведення телескопів буде надана американською компанією Ball Aerospace, детектори поляризації, розроблені в Італії, - Італійським космічним агентством (ASI). Проект реалізується в рамках програми "Експлорер", яка ведеться з 1958 року.

Як повідомляв УНН, незвичайні фіолетові камені виявили на Марсі.

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