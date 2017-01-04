NASA запустит миссию по изучению черных дыр
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. NASA заявило о запуске новой миссии по изучению высокоэнергетического излучения черных дыр, нейтронных звезд и пульсаров. Об этом говорится в сообщении на сайте NASA, передает УНН.
Отмечается, что миссия получила название IXPE.
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Миссия будет состоять из трех орбитальных телескопов, способных измерять поляризацию космических лучей, исходящих от различных объектов. По мнению исследователей, это позволит получить больше информации об объектах, у которых гравитационные, электрические и магнитные поля достигают своей земли.
Запуск миссии состоится в 2020 году, а ее стоимость оценивается в 188 млн долларов. Ракета-носитель для вывода телескопов будет предоставлена американской компанией Ball Aerospace, детекторы поляризации, разработанные в Италии, - Итальянским космическим агентством (ASI). Проект реализуется в рамках программы "Эксплорер", которая ведется с 1958 года.
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