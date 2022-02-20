NASA запустили перший у 2022 році ракету-носій "Антарес"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. В центрі космічних польотів на острові Воллопс відбувся перший у 2022 році пуск ракети-носія середнього класу “Антарес”. Про це на своїй сторінці повідомили Yuzhnoye State Design Office, пише УНН.
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19 лютого о 19 годині 40 хвилин за київським часом із Центру космічних польотів на острові Воллопс (штат Вірджинія, США) відбувся перший у 2022 році пуск ракети-носія середнього класу “Антарес”.
Ракета вивела на орбіту автоматичний вантажний транспортний корабель Cygnus, на борту якого 3729 кг корисного вантажу NASA для Міжнародної космічної станції (МКС).
Ракета-носій “Антарес” складається з двох ступенів. Основну конструкцію першого ступеня розробило ДП “КБ “Південне” та виготовило ДП “ВО ПМЗ” у кооперації з українськими підприємствами “Хартрон-АРКОС” (Харків), “Київприлад” (Київ), “Хартрон-ЮКОМ” (Запоріжжя), ТОВ “ЧЕЗАРА ТЕЛЕМЕТРІЯ”, “РАПІД” (Чернігів) та iн. на замовлення Northrop Grumman Corporation (США).
У рамках програми “Антарес” українська сторона виконала весь комплекс робіт з проєктування, відпрацювання та виготовлення матеріальної частини основної конструкції першого ступеня для ракети-носія.
Космічний корабель Cygnus місії NG-17 отримав ім’я на честь астронавта Пірса Селлерса на знак пошани до його внеску у будівництво МКС та визначну роботу як кліматолога.
Основне завдання місії — доставлення корисного вантажу на МКС, вивезення з МКС та утилізація у щільних шарах атмосфери відпрацьованого вантажу.
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