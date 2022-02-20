NASA запустили первую в 2022 году ракету-носитель "Антарес"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. В центре космических полетов на острове Уоллопс состоялся первый в 2022 году пуск ракеты-носителя среднего класса “Антарес”. Об этом на своей странице сообщили Yuzhnoye State Design Office, пишет УНН.
Детали
19 Февраля в 19 часов 40 минут по киевскому времени из Центра космических полетов на острове Уоллопс (штат Вирджиния, США) состоялся первый в 2022 году пуск ракеты-носителя среднего класса "Антарес".
Ракета вывела на орбиту автоматический грузовой транспортный корабль Cygnus, на борту которого 3729 кг полезного груза NASA для Международной космической станции (МКС).
Ракета-носитель "Антарес" состоит из двух ступеней. Основную конструкцию первой ступени разработало ГП "КБ "Южное" и изготовило ГП ПО ЮМЗ в кооперации с украинскими предприятиями "Хартрон-АРКОС" (Харьков), "Киевприбор" (Киев), "Хартрон-ЮКОМ" (Запорожье), ООО "ЧЕЗАРА ТЕЛЕМЕТРИЯ", "РАПИД" (Чернигов) и др. По заказу Northrop Grumman Corporation (США).
В рамках программы "Антарес" украинская сторона выполнила весь комплекс работ по проектирования, отработке и изготовлению материальной части основной конструкции первой ступени для ракеты-носителя.
Космический корабль Cygnus миссии NG-17 получил имя в честь астронавта Пирса Селлерса в знак уважения к его вкладу в строительство МКС и выдающуюся работу в качестве климатолога.
Основная задача миссии - доставка полезного груза на МКС, вывоз с МКС и утилизация в плотных слоях атмосферы отработанного груза.
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