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NASA: вертоліт Ingenuity здійснив 15-й політ над поверхнею Червоної планети

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Вертоліт Ingenuity здійснив 15-й політ над поверхнею Червоної планети, подолавши позначку три кілометри з початку своєї місії на Марсі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter NASA JPL.

NASA: вертоліт Ingenuity здійснив 15-й політ над поверхнею Червоної планети

Цитата

“Вертоліт успішно завершив свій 15-й політ на Марсі, його тривалість склала 128,8 секунди. Попередня оцінка місця приземлення показує, що апарат сів у запланованій області посадки. Ingenuity зробила знімки, що становлять науковий інтерес, незабаром вони будуть проаналізовані”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

За планом NASA, гелікоптер мав подолати 406 метрів за 130 секунд польоту на швидкості 5 м/с. Після цього Ingenuity повинен був зробити зображення Марса у високій роздільній здатності за допомогою 13-мегапіксельної камери і передати їх на Землю. Висота польоту над поверхнею становила близько 12 метрів.

Повідомляється, що вертоліт повертається до свого першого польоту — місцевості братів Райт. Загалом зворотний шлях до місцевості братів Райт займе від 4 до 7 польотів. Спочатку вертоліт рухатиметься на Північ, а потім поверне на Захід до кратера Єзеро. Цей політ став другим в умовах низької густини повітря, характерної для літнього сезону на Марсі. За такої щільності потрібна швидкість не менше 2700 обертань лопатей за хвилину. Перед попереднім, 14-м польотом, фахівці провели тест, під час якого гелікоптер розвинув швидкість обертання лопатей у 2800 за хвилину.

За весь час перебування на Червоній планеті гелікоптер, здійснивши вже 15 польотів, пролетів загалом понад 3 км, перебуваючи загалом над поверхнею Марса майже 27 хвилин. Найдовшим був 9-й політ, тоді він пролетів 625 метрів.

Відомо, що під час першого польоту на Марсі 19 квітня гелікоптер піднімався на висоту лише три метри і провів над поверхнею Марса 39 секунд.

Нагадаємо

Марсохід Curiosity, запущений NASA зміг виявити нові сполуки на Червоній планеті, які можуть свідчити про існування там раніше органічних форм життя.

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