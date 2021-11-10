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NASA: вертолет Ingenuity совершил 15-й полет над поверхностью Красной планеты

Киев • УНН

 • 13040 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Вертолет Ingenuity совершил 15-й полет над поверхностью Красной планеты, преодолев отметку в три километра с начала своей миссии на Марсе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter NASA JPL.

NASA: вертолет Ingenuity совершил 15-й полет над поверхностью Красной планеты

Цитата

“Вертолет успешно завершил свой 15-й полет на Марсе, его продолжительность составила 128,8 секунды. Предварительная оценка места приземления показывает, что аппарат сел в запланированной области посадки. Ingenuity сделала снимки, представляющие научный интерес, вскоре они будут проанализированы", - говорится в сообщении.

Детали

По плану NASA, вертолет должен был преодолеть 406 метров за 130 секунд полета на скорости 5 м/с. После этого Ingenuity должен был сделать изображение Марса в высоком разрешении с помощью 13-мегапиксельной камеры и передать их на Землю. Высота полета над поверхностью составляла около 12 метров.

Сообщается, что Вертолет возвращается к своему первому полету-местности братьев Райт. Всего обратный путь до местности братьев Райт займет от 4 до 7 полетов. Сначала вертолет будет двигаться на север, а затем повернет на запад к кратеру Езеро. Этот полет стал вторым в условиях низкой плотности воздуха, характерной для летнего сезона на Марсе. При такой плотности требуется скорость не менее 2700 вращений лопастей в минуту. Перед предыдущим, 14-м полетом, специалисты провели тест, во время которого вертолет развил скорость вращения лопастей в 2800 в минуту.

За все время пребывания на Красной планете, вертолет, совершив уже 15 полетов, пролетел в общей сложности более 3 км, находясь в общем над поверхностью Марса почти 27 минут. Самым длинным был 9-й полет, тогда он пролетел 625 метров.

Известно, что во время первого полета на Марсе 19 апреля вертолет поднимался на высоту всего три метра и провел над поверхностью Марса 39 секунд.

Напомним

Марсоход Curiosity, запущенный NASA смог обнаружить новые соединения на Красной планете, которые могут свидетельствовать о существовании там раньше органических форм жизни.

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