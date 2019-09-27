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NASA вдалося сфотографувати, як чорна діра розриває зірку

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. Вченим вдалося сфотографувати момент, коли колосальна чорна діра — область простору-часу з величезним гравітаційним тяжінням — буквально розриває на шматки зірку, що потрапила в область її тяжіння. Вперше в історії за допомогою телескопа NASA вдалося побачити екстраординарне космічне подія з початку і до самого кінця. Про це повідомляє Голос Америки, інформує УНН.

NASA вдалося сфотографувати, як чорна діра розриває зірку

Супутник NASA для дослідження транзитних екзопланет (TESS) зобразив в деталях, як зірка, що знаходиться в 375 мільйонах світлових років від Сонячної системи, починає викривлятися і потім затягується силою гравітації в сверхмассивную чорну діру.

Знищена чорною дірою зірка, що своїми розмірами нагадує Сонце, виявилася жертвою події, яке астрономи називають “приливні руйнуванням”. Феномен спочатку був виявлений міжнародною мережею телескопів, а потім астрономи скористалися можливостями TESS, які дозволяють побачити далеко розташовані планети і зірки.

Подібні випадки виникають, коли зірки занадто сильно наближаються до супермасивні чорних дірок — об’єктам, що перебувають у центрі більшості галактик, включаючи і Чумацький шлях, в якому розташована Сонячна система. Величезна гравітаційна сила, якою володіє чорна діра, розриває зірки на шматки і затягує їх в воронку. В результаті на місці чорної діри з’являється яскравий диск, що складається з гарячого газу.

Нагадаємо, авторам першої фотографії чорної діри дісталися 3 млн доларів.

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