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NASA удалось сфотографировать, как черная дыра разрывает звезду

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 сентября. УНН. Ученым удалось сфотографировать момент, когда колоссальная черная дыра — область пространства-времени с огромным гравитационным притяжением — буквально разрывает на куски звезду, попала в область ее притяжения. Впервые в истории при помощи телескопа NASA удалось увидеть экстраординарное космическое событие с начала и до самого конца. Об этом сообщает Голос Америки, информирует УНН.

NASA удалось сфотографировать, как черная дыра разрывает звезду

Спутник NASA для исследования транзитных экзопланет (TESS) изобразил в деталях, как звезда, что находится в 375 миллионах световых лет от Солнечной системы, начинает искривляться и затем затягивается силой гравитации в сверхмассивную черную дыру.

Уничтоженная черной дырой звезда, которая своими размерами напоминает Солнце, оказалась жертвой события, которое астрономы называют “приливным разрушением”. Феномен сначала был обнаружен международной сетью телескопов, а затем астрономы воспользовались возможностями TESS, которые позволяют увидеть далеко расположенные планеты и звезды.

Подобные случаи возникают, когда звезды слишком сильно приближаются к супермассивные черных дыр — объектам, находящимся в центре большинства галактик, включая и Млечный путь, в котором расположена Солнечная система. Огромное гравитационная сила, которой обладает черная дыра разрывает звезды на куски и затягивает их в воронку. В результате на месте черной дыры появляется яркий диск, состоящий из горячего газа.

Напомним, авторам первой фотографии черной дыры достались 3 млн долларов.

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