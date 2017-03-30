NASA створило єдину базу медіафайлів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. NASA створило єдину базу медіафайлів, що вміщує в собі 140 тисяч фото та відео із космічних місій та контент з 60 різних колекцій. Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті NASA, передає УНН.
Бібліотека вміщує фото-, відео- і аудіо- файли, які знаходяться у вільному доступі, а потрібний файл можна знайти за допомогою пошуку.
База дає можливість доступу до 140 тисячам зображень, відео та аудіо, які були отримані в ході численних місій агентства.
У NASA наголошують, що користувачі зможуть вбудовувати контент на свої власні сайти. Контент можна сортувати за датою зйомки, і за популярністю.
При цьому зазначають, що бібліотека відображає не всі медіа файли з діяльності NASA, а лише найкращі.
Як повідомляв УНН, британський школяр знайшов помилку в даних NASA.