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NASA створило єдину базу медіафайлів

NASA створило єдину базу медіафайлів

Київ • УНН

 • 14533 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. NASA створило єдину базу медіафайлів, що вміщує в собі 140 тисяч фото та відео із космічних місій та контент з 60 різних колекцій. Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті NASA, передає УНН.

Бібліотека вміщує фото-, відео- і аудіо- файли, які знаходяться у вільному доступі, а потрібний файл можна знайти за допомогою пошуку.

База дає можливість доступу до 140 тисячам зображень, відео та аудіо, які були отримані в ході численних місій агентства.

У NASA наголошують, що користувачі зможуть вбудовувати контент на свої власні сайти. Контент можна сортувати за датою зйомки, і за популярністю.

При цьому зазначають, що бібліотека відображає не всі медіа файли з діяльності NASA, а лише найкращі.

Як повідомляв УНН, британський школяр знайшов помилку в даних NASA.

Українські Національні Новини

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