NASA создало единую базу медиафайлов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. NASA создало единую базу медиафайлов, вмещающий в себе 140000 фото и видео с космических миссий и контент из 60 различных коллекций. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте NASA, передает УНН.
Библиотека содержит фото-, видео- и аудио- файлы, которые находятся в свободном доступе, а нужный файл можно найти с помощью поиска.
База дает возможность доступа к 140 тысячам изображений, видео и аудио, которые были получены в ходе многочисленных миссий агентства.
В NASA отмечают, что пользователи смогут встраивать контент на свои собственные сайты. Контент можно сортировать по дате съемки, и по популярности.
При этом отмечают, что библиотека отражает не все медиа файлы по деятельности NASA, а только лучшие.
Как сообщал УНН, британский школьник нашел ошибку в данных NASA.