NASA презентувало новий космомобіль MRV
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. NASA презентувало новий космомобіль MRV, або модульний роботизований автомобіль — новітня розробка Американського космічного агентства, створена для переміщень астронавтів в умовах інших планет, передає УНН.
Так, космомобіль створений для переміщень астронавтів в умовах інших планет.
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При вазі 900 кг MRV розвиває максимальну швидкість в 64 км / год, а його батарея розрахована на 100 кілометрів ходу на одній зарядці. Колеса транспортного засобу забезпечені електромоторами і особливим механізмом, що дозволяє кожному колесу повертатися незалежно один від одного на 180 градусів, що відкриває нові можливості для маневрування.
Такі колеса були б дуже корисними в умовах тісних міських вулиць, тому в NASA не виключили, що в майбутньому вони з’являться і на земних машинах.