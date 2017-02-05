NASA представило новый космомобиль MRV

Так, космомобиль создан для перемещений астронавтов в условиях других планет.

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При весе 900 кг MRV развивает максимальную скорость в 64 км/ч, а его батарея рассчитана на 100 километров хода на одной зарядке. Колеса транспортного средства обеспечены электромоторами и особым механизмом, позволяющим каждому колесу поворачиваться независимо друг от друга на 180 градусов, что открывает новые возможности для маневрирования.

Такие колеса были бы очень полезными в условиях тесных городских улиц, поэтому в NASA не исключили, что в будущем они появятся и на земных машинах.