NASA представило новый космомобиль MRV
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. NASA представило новый космомобиль MRV, или модульный роботизированный автомобиль - новейшая разработка Американского космического агентства, созданная для перемещений астронавтов в условиях других планет, передает УНН.
Так, космомобиль создан для перемещений астронавтов в условиях других планет.
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При весе 900 кг MRV развивает максимальную скорость в 64 км/ч, а его батарея рассчитана на 100 километров хода на одной зарядке. Колеса транспортного средства обеспечены электромоторами и особым механизмом, позволяющим каждому колесу поворачиваться независимо друг от друга на 180 градусов, что открывает новые возможности для маневрирования.
Такие колеса были бы очень полезными в условиях тесных городских улиц, поэтому в NASA не исключили, что в будущем они появятся и на земных машинах.