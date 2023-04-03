NASA представить команду астронавтів, які будуть облітати Місяць

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У понеділок NASA проінформує громадськість про імена членів екіпажу, які будуть завершати місію на орбіті Місяця.

Запуск Artemis II, запланований на 2024 рік. Він стане першою пілотованою місією програми на орбіту Місяця, яка полетить далі в глиб космосу. Цей політ прокладе шлях для екіпажу Artemis III, щоб вони надалі вирушили на Місяць у 2025 році. Це повинно відбутись на борту найпотужнішої у світі ракети, ціна якої на той час наблизиться до 100 мільярдів доларів.

Доповнення

У NASA планують оприлюднити імена членів екіпажу на церемонії, що запланована на понеділок об 11:00.

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