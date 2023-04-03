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NASA представит команду астронавтов, которые будут облетать Луну

NASA представит команду астронавтов, которые будут облетать Луну

Киев • УНН

 • 766144 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Четыре астронавта, в том числе трое американцев и один канадец, будут завершать миссию на орбите Луны, передает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

В понедельник NASA проинформирует общественность об именах членов экипажа, которые будут завершать миссию на орбите Луны.

Запуск Artemis II, запланированный на 2024 год. Он станет первой пилотируемой миссией программы на орбиту Луны, которая полетит дальше в глубь космоса. Этот полет проложит путь для экипажа Artemis III, чтобы они в дальнейшем отправились на Луну в 2025 году. Это должно произойти на борту самой мощной в мире ракеты, цена которой к тому времени приблизится к 100 миллиардам долларов.

Дополнение

В NASA планируют обнародовать имена членов экипажа на церемонии, запланированной на понедельник в 11:00.

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