NASA представило Трампу розробки для боротьби з COVID-19

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Президент Дональд Трамп 24 квітня ​​зустрівся з керівництвом Національного управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA), щоб проаналізувати “неймовірні варіанти боротьби з COVID-19”, запропоновані агентством після того, як президент звернувся до всього федерального уряду із закликом взяти участь у боротьбі з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє видання Голос Америки, інформує УНН.