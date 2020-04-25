NASA представило Трампу розробки для боротьби з COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Президент Дональд Трамп 24 квітня зустрівся з керівництвом Національного управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA), щоб проаналізувати “неймовірні варіанти боротьби з COVID-19”, запропоновані агентством після того, як президент звернувся до всього федерального уряду із закликом взяти участь у боротьбі з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє видання Голос Америки, інформує УНН.
Нарада пройшла в Білому домі. Глава NASA Джим Брайденстайн продемонстрував президенту зразки продуктів, вироблених з використанням найсучасніших космічних технологій NASA, включаючи апарат вентиляції легенів VITAL, пристрій під назвою АМБУстат і кисневу палатку — медичний пристрій для дихальної підтримки новонароджених.
“Медичні вироби, вироблені за технологіями NASA, демонструють практичні переваги, які NASA надає американцям як на Землі, так і за її межами”, — пише видання.
Апарат штучної вентиляції легенів, який отримав назву VITAL (Ventilator Intervention Technology — Інтервенційна технологія ШВЛ), був розроблений інженерами Лабораторії реактивних двигунів NASA в Південній Каліфорнії для того, щоб вирішити проблему з дефіцитом апаратів ШВЛ в США. При виробництві VITAL потрібна менша кількість деталей, ніж для складання традиційних апаратів ШВЛ. Апарат, розроблений NASA, дешевше у виробництві і надійніший через меншу кількість деталей і їх складність.
Перед зустріччю з представниками NASA, президент написав у Twitter, що США відправлять апарати ШВЛ та набори для тестування коронавируса в Еквадор, Гондурас і Сальвадор.
Згідно з офіційними підрахунками, що лягли в основу наведених університетом Джонса Хопкінса даних, у США натепер підтверджено вже понад 51 тисяч летальних випадків унаслідок COVID-19. Загалом у країні зафіксовано понад 890 тисяч випадків зараження коронавірусом, активних випадків налічується понад 793 тисячі. Одужали в цілому майже 97 тисяч американців.