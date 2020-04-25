NASA представило Трампу разработки для борьбы с COVID-19

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Президент Дональд Трамп 24 апреля встретился с руководством Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), чтобы проанализировать "невероятные варианты борьбы с COVID-19", предложенные агентством после того, как президент обратился ко всему федеральному правительству с призывом принять участие в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщает издание Голос Америки, информирует УНН.