NASA: повз Землю пролетить потенційно небезпечний астероїд, розміром майже 500 м
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. У лабораторії NASA розповіли, що у четвер, 15 червня, повз Землю зі швидкістю 34 272 км/год пролетить астероїд 2020 DB5, довжиною 488 метрів. Хоча лабораторія вважає його "потенційно небезпечним" зіткненням із Землею він не загрожує, передає УНН з посиланням на Лабораторію реактивного руху NASA.
Деталі
У Лабораторії реактивного руху NASA, яка розташована в американській Пасадені, штат Каліфорнія, повідомили, що у четвер, 15 червня, повз Землю пролетить потенційно небезпечний астероїд 2020 DB5 - його довжина складає 488 м. Небесне тіло пролетить на відстані близько 4,3 млн км від Землі зі швидкістю 34 272 км/год. Цей астероїд є найбільшим з наступних п'яти астероїдів, що наближаються до нашої планети.
Хоча він не загрожує зіткненням із Землею, його розмір і прогнозована близькість під час прольоту знаходяться в межах того, що лабораторія вважає "потенційно небезпечним". Лабораторія, якою Каліфорнійський технологічний інститут керує від імені NASA, відстежує будь-який астероїд або комету, чиї орбіти наближають їх до Землі на відстань, що в 19,5 раза перевищує відстань до Місяця. За даними лабораторії, будь-який об'єкт, більший за 150 метрів, який може наблизитися до Землі на таку відстань, стає потенційно небезпечним.
Доповнення
У NASA повідомили, що 14 лютого 2046 року Земля може зіштовхнутись великим астероїдом. Наприкінці лютого ймовірність зіткнення астероїда з Землею становила один до 847, але в потім вона зросла до одного до 432, згідно зі списком ризиків ESA. Науковці вважають, що вона буде знижуватися з кожним спостереженням, поки не досягне нуля.
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