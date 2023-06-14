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NASA: мимо Земли пролетит потенциально опасный астероид, размером почти 500 м

Киев • УНН

 • 1009262 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. В лаборатории NASA рассказали, что в четверг, 15 июня, мимо Земли со скоростью 34 272 км/ч пролетит астероид 2020 DB5, длиной 488 метров. Хотя лаборатория считает его "потенциально опасным" столкновением с Землей он не угрожает, передает УНН со ссылкой на Лабораторию реактивного движения NASA.

NASA: мимо Земли пролетит потенциально опасный астероид, размером почти 500 м

Детали

В Лаборатории реактивного движения NASA, которая расположена в американской Пасадене, штат Калифорния, сообщили, что в четверг, 15 июня, мимо Земли пролетит потенциально опасный астероид 2020 DB5 - его длина составляет 488 м. Небесное тело пролетит на расстоянии около 4,3 млн км от Земли со скоростью 34 272 км/ч. Этот астероид является крупнейшим из следующих пяти астероидов, приближающихся к нашей планете.

Хотя он не угрожает столкновением с Землей, его размер и прогнозируемая близость во время пролета находятся в пределах того, что лаборатория считает "потенциально опасным". Лаборатория, которой Калифорнийский технологический институт управляет от имени NASA, отслеживает любой астероид или комету, чьи орбиты приближают их к Земле на расстояние в 19,5 раза превышающее расстояние до Луны. По данным лаборатории, любой объект, больше 150 метров, который может приблизиться к Земле на такое расстояние, становится потенциально опасным.

Дополнение

В NASA сообщили, что 14 февраля 2046 года Земля может столкнуться с большим астероидом. В конце февраля вероятность столкновения астероида с Землей составляла один к 847, но затем она выросла до одного к 432, согласно списку рисков ESA. Ученые считают, что она будет снижаться с каждым наблюдением, пока не достигнет нуля.

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