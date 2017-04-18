NASA показало нове фото лабіринту Ночі на Марсі

На зображенні, отриманому з орбітального апарату NASA "Марс-розвідник", показано невелику (0,4 км) месу, одну з декількох, оточену піщаними дюнами в лабіринті Ночі, сильно роздріблену область на західному краю долини Марінера.

Сильно розмита, з кластерами валунів і піщаних дюн на його поверхні, ця шарувата столова гора, ймовірно, складається з осадових відкладень. Самі шари видно як слабкі смуги уздовж нижнього лівого краю меси.

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