NASA показало новое фото лабиринта Ночи на Марсе

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 26916 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 91344 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 146830 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112960 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114246 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111125 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103237 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106697 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103299 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Актуальное
NASA показало новое фото лабиринта Ночи на Марсе

NASA показало новое фото лабиринта Ночи на Марсе

Киев  •  УНН

 • 18758 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Недавно NASA поделилось изображением, сфотографированным орбитальным аппаратом разведки Марса, где изображен лабиринт Ночи на планете, передает УНН со ссылкой на сообщение космического агентства.

На изображении, полученном с орбитального аппарата NASA "Марс-разведчик", показано небольшую (0,4 км) месу, одну из нескольких, окруженную песчаными дюнами в лабиринте Ночи, сильно раздробленую область на западном краю долины Маринера.

Сильно размытая, с кластерами валунов и песчаных дюн на его поверхности, эта слоистая столовая гора, вероятно, состоит из осадочных отложений. Сами слои видно как слабые полосы вдоль нижнего левого края месы.

Напомним, Илон Маск поставил перед SpaceX новую задачу.

Украинские Национальные Новости

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