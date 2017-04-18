NASA показало новое фото лабиринта Ночи на Марсе

На изображении, полученном с орбитального аппарата NASA "Марс-разведчик", показано небольшую (0,4 км) месу, одну из нескольких, окруженную песчаными дюнами в лабиринте Ночи, сильно раздробленую область на западном краю долины Маринера.

Сильно размытая, с кластерами валунов и песчаных дюн на его поверхности, эта слоистая столовая гора, вероятно, состоит из осадочных отложений. Сами слои видно как слабые полосы вдоль нижнего левого края месы.

Напомним, Илон Маск поставил перед SpaceX новую задачу.