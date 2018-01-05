NASA показала карту температурних аномалій у світі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. У багатьох частинах світу в період з кінця грудня і до початку січня було зафіксовано кілька температурних аномалій. Про це повідомляє NASA , передає УНН.
Зокрема, на більшій частині території Канади, на Середньому Заході і в Східній Америці було зафіксовано рекордно низькі температури. А в Західній Америці, на Алясці, в Європі і Азії навпаки - грудень і січень були аномально теплими.
NASA також опублікувала карту температурних аномалій. Дані засновані на показах супутника і вона показує температуру поверхні Землі з 26 грудня 2017 року до 2 січня 2018 року в порівнянні з середнім показником 2001-2010 років за той же період.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що більш 67 тисяч споживачів залишилися без енергопостачання в атлантичних провінціях Канади через сніжний шторм.