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NASA показала карту температурных аномалий в мире

Киев • УНН

 • 16629 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Во многих частях мира в период с конца декабря и по начало января было зафиксировано несколько температурных аномалий. Об этом сообщает NASA, передает УНН.

NASA показала карту температурных аномалий в мире

В частности, на большей части территории Канады, на Среднем Западе и в Восточной Америке были зафиксированы рекордно низкие температуры. А в Западной Америке, на Аляске, в Европе и Азии наоборот – декабрь и январь были аномально теплыми.

NASA также опубликовала карту температурных аномалий. Данные основаны на показаниях спутника и она показывает температуру поверхности Земли с 26 декабря 2017 года по 2 января 2018 года по сравнению с средним показателем 2001-2010 годов за тот же период.

Напомним, ранее сообщалось, что более 67 тысяч потребителей остались без энергоснабжения в атлантических провинциях Канады из-за снежного шторма. 

           

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