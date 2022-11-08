NASA планує запуск місії Artemis 1 попри шторм "Ніколь", що наближається

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На початку листопада NASA доставило ракету Space Launch System (SLS) з кораблем Orion для місячної місії Artemis 1 на стартовий майданчик 39B космічного центру Кеннеді. Попри потенційно небезпечний субтропічний шторм, який очікується на східному узбережжі Флориди, працівники агентства заявили, що залишать ракету на космодромі.

"Ґрунтуючись на поточних прогнозних даних, менеджери визначили, що ракета Space Launch System і Orion залишаться на стартовому майданчику 39B", - йдеться в заяві NASA.

Повідомляється, що персонал центру продовжуватиме стежити за погодою, аби переконатися, що весь персонал у безпеці, і оцінюватиме статус спроби запуску місії Artemis 1 14 листопада у міру того, як отримають оновлену інформацію щодо запобіжних заходів у випадку поганих погодних умов.

Наразі NASA спільно з Космічними силами США та Національним центром спостереження за ураганами США спостерігає за штормом "Ніколь" та "впроваджує контрольні списків і підготовку до шторму, оскільки агентство продовжує розставляти пріоритети для своїх співробітників у районі Кеннеді".

Нагадаємо

У NASA спочатку планували старт 29 серпня, але його скасували після того, як спроби привести один із чотирьох двигунів ракети до належного температурного діапазону, виявилися невдалими.

Пізніше, NASA скасувало другу спробу запустити тестову ракету на Місяць, яка мала відбутися 3 вересня у рамках програми Artemis-1. Запуск скасували після того, як незадовго до старту виявили нове протікання палива.