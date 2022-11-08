NASA планирует запуск миссии Artemis 1, несмотря на приближающийся шторм "Николь"

Детали

В начале ноября NASA доставило ракету Space Launch System (SLS) с кораблем Orion для лунной миссии Artemis 1 на стартовую площадку 39B космического центра Кеннеди. Несмотря на потенциально опасный субтропический шторм, ожидаемый на восточном побережье Флориды, работники агентства заявили, что оставят ракету на космодроме.

"Основываясь на текущих прогнозных данных, менеджеры определили, что ракета Space Launch System и Orion останутся на стартовой площадке 39B", - говорится в заявлении NASA.

Сообщается, что персонал центра будет продолжать следить за погодой, чтобы убедиться, что весь персонал в безопасности и оценивать статус попытки запуска миссии Artemis 1 14 ноября по мере того, как получат обновленную информацию о мерах предосторожности в случае плохих погодных условий.

В настоящее время NASA совместно с Космическими силами США и Национальным центром наблюдения за ураганами США наблюдает за штормом "Николь" и "вводит контрольные списки и подготовку к штормам, поскольку агентство продолжает расставлять приоритеты для своих сотрудников в районе Кеннеди".

Напомним

В NASA изначально планировали старт 29 августа, но его отменили после того, как попытки привести один из четырех двигателей ракеты в надлежащий температурный диапазон, оказались неудачными.

Позже, NASA отменило вторую попытку запустить тестовую ракету на Луну, которая должна была состояться 3 сентября в рамках программы Artemis-1. Запуск был отменен после того, как незадолго до старта была обнаружена новая протечка топлива.