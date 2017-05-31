NASA опублікувало знімок Великого каньйону з космосу
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. NASA опублікувало знімок Великого каньйону, який був зроблений за допомогою камери EarthKAM, встановленої на борту МКС, передає УНН з посиланням на офіційний сайт видання.
Як повідомляється, що камера була встановлена на Міжнародній космічній станції ще у 2000 році і служить чотирьом місіям кожен рік.
Зазначається, що знімок Великого каньйону був зроблений камерою ще 3 квітня, але NASA опублікувало його тільки зараз.
Як передає УНН, в сузір'ї Дракона знайшли планету, яка може бути потенційно населеною.