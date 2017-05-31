NASA опубликовало снимок Большого каньона из космоса
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. NASA опубликовало снимок Большого каньона, который был сделан с помощью камеры EarthKAM, установленной на борту МКС, передает УНН со ссылкой на официальный сайт издания.
Как сообщается, камера была установлена на Международной космической станции еще в 2000 году и служит четырем миссиям каждый год.
Отмечается, что снимок Большого каньона был сделан камерой еще 3 апреля, но NASA опубликовало его только сейчас.
Как передает УНН, в созвездии Дракона нашли планету, которая может быть потенциально обитаемой.