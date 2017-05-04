NASA опублікувало відео прольоту зонда біля верхніх шарів атмосфери Сатурна

Зазначають, що минулого тижня “Cassini”зробив перший подібний пірует, максимально тісно зблизившись з Сатурном і отримавши масу нових наукових даних по влаштуванню надр і атмосфери планети-гіганта. Для додаткового захисту зонда NASA розвернуло головну антену “Cassini” таким чином, що вона стала своєрідним “щитом”, що захищає космічний апарат від ударів пилинок і мікроастероідов.

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Під час цього прольоту камери зонда працювали фактично безперервно, і отримували знімки хмар і верхніх шарів атмосфери Сатурна протягом години.

Фахівці NASA обрали найвдаліші фотографії “Cassini” і скомпонували їх у короткий відеоролик, що демонструє те, що “бачив” зонд під час першого контакту з планетою-гігантом.

Головною “зіркою” цього короткометражного фільму став знаменитий шестикутний ураган на північному полюсі Сатурна, знімки якого “Cassini” ще не отримував з настільки високою точністю. Ці фотографії, як відзначають планетологи, вже поміняли їх уявлення про те, як влаштований і поводиться цей гігантський шторм.

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“Я був здивований тим, що “стінки” цього шестикутника і центральна спіраль урагану на полюсі планети мають настільки чіткі межі. Щось, що ми поки не знаємо, утримує шари на різних широтах від змішування, завдяки чому кордону між ними залишаються чіткими,” — додає Куніо Сайянагі (Kunio Sayanagi) з Хемптоновского університету (США).

Подібні відкриття стали можливі завдяки тому, що в момент підготовки цього відеоролика зонд перебував на відстані всього в 6700 кілометрів від поверхні хмар Сатурна. Це дозволило камерам “Кассіні” бачити навіть найменші структури в атмосфері планети-гіганта, чиї розміри становили всього 800 метрів.

Наступний проліт “Cassini” через дірку між кільцями і планетою відбудеться в День перемоги, 9 травня, о 9 годині ранку. Під час цього прольоту зонд спробує заглянути в надра Сатурна і знайти гравітаційні аномалії всередині них, “просвітить” кільця планети за допомогою радіохвиль, а також отримає знімки Титана з великої відстані і виміряє температуру його хмар.

Cassini-Huygens — одна з найбільш грандіозних космічних станцій, що були запущені в космос. Вона наповнена величезною кількістю інструментів і камер для точних вимірювань і високоякісних знімків в різних атмосферних умовах і спектрі кольору. Космічна станція складається з орбітальної станції Cassini (побудована NASA) і зонда Huygens (European Space Agency).

Вартість станції склала більше 3 мільярдів доларів, і була запущена в космос в 1997 році для дослідження Сатурна та його супутника Титана.

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