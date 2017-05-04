NASA опубликовало видео пролета зонда у верхних слоев атмосферы Сатурна

Отмечают, что на прошлой неделе "Cassini" сделал первый подобный пируэт, максимально тесно сблизившись с Сатурном и получив массу новых научных данных по устройству недр и атмосферы планеты-гиганта. Для дополнительной защиты зонда NASA развернуло главную антенну "Cassini" таким образом, что она стала своеобразным "щитом", защищающим космический аппарат от ударов пылинок и микроастероидов.

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Во время этого пролета камеры зонда работали фактически непрерывно, и получали снимки облаков и верхних слоев атмосферы Сатурна в течение часа.

Специалисты NASA выбрали самые удачные фотографии "Cassini" и скомпоновали их в короткий видеоролик, демонстрирующий то, что "видел" зонд во время первого контакта с планетой-гигантом.

Главной «звездой» этого короткометражного фильма стал знаменитый шестиугольный ураган на северном полюсе Сатурна, снимки которого "Cassini" еще не получал со столь высокой точностью. Эти фотографии, как отмечают планетологи, уже поменяли их представление о том, как устроен и ведет себя этот гигантский шторм.

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"Я был удивлен тем, что" стенки "этого шестиугольника и центральная спираль урагана на полюсе планеты имеют столь четкие границы. То, что мы пока не знаем, содержит слои на разных широтах от смешивания, благодаря чему границы между ними остаются четкими ", - добавляет Кунио Сайянаги (Kunio Sayanagi) с Хемптоновского университета (США).

Подобные открытия стали возможны благодаря тому, что в момент подготовки этого видеоролика зонд находился на расстоянии всего в 6700 км от поверхности облаков Сатурна. Это позволило камерам "Кассини" видеть даже самые маленькие структуры в атмосфере планеты-гиганта, чьи размеры составляли всего 800 метров.

Следующий пролет "Cassini" через дырку между кольцами и планетой состоится в День победы, 9 мая, в 9:00 утра. Во время этого пролета зонд попытается заглянуть в недра Сатурна и найти гравитационные аномалии внутри них, "просветит" кольца планеты с помощью радиоволн, а также получит снимки Титана с большого расстояния и измерит температуру его облаков.

Cassini-Huygens - одна из самых грандиозных космических станций, были запущены в космос. Она наполнена огромным количеством инструментов и камер для точных измерений и высококачественных снимков в различных атмосферных условиях и спектре цвета. Космическая станция состоит из орбитальной станции Cassini (построена NASA) и зонда Huygens (European Space Agency).

Стоимость станции составила более 3 миллиардов долларов, и была запущена в космос в 1997 году для исследования Сатурна и его спутника Титана.

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