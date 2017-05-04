NASA опубликовало видео пролета зонда у верхних слоев атмосферы Сатурна

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 39847 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 96951 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 111443 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 124316 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 144480 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 159540 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 122978 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 138754 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189758 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 291076 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
3.8м/с
77%
Популярные новости

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 27536 просмотра

Золотые резервы рф компенсировали треть замороженных активов - Bloomberg

7 апреля, 16:31 • 13981 просмотра

Во Франции задержали внука короля Румынии по делу о коррупции

7 апреля, 16:36 • 13226 просмотра

В Харьковской области дрон атаковал полицейских, есть пострадавшие

7 апреля, 17:10 • 12033 просмотра

Пресс-конференция Трампа и Нетаньяху отменена - СМИ

7 апреля, 17:52 • 12816 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 187341 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 243906 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 445524 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 398624 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 483607 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 27560 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 27310 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 42081 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 64419 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 70782 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

NASA опубликовало видео пролета зонда у верхних слоев атмосферы Сатурна

Киев • УНН

 • 19033 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Участники команды "Cassini" обнародовали первый детальный видеозапись пролета "Cassini" через верхние слои атмосферы Сатурна, которую камеры зонда получили во время первого полета зонда через промежуток между кольцами и планетой, передает УНН со ссылкой на NASA.

NASA опубликовало видео пролета зонда у верхних слоев атмосферы Сатурна

Отмечают, что на прошлой неделе "Cassini" сделал первый подобный пируэт, максимально тесно сблизившись с Сатурном и получив массу новых научных данных по устройству недр и атмосферы планеты-гиганта. Для дополнительной защиты зонда NASA развернуло главную антенну "Cassini" таким образом, что она стала своеобразным "щитом", защищающим космический аппарат от ударов пылинок и микроастероидов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зонд "Cassini" направил первые фото Сатурна

Во время этого пролета камеры зонда работали фактически непрерывно, и получали снимки облаков и верхних слоев атмосферы Сатурна в течение часа.

Специалисты NASA выбрали самые удачные фотографии "Cassini" и скомпоновали их в короткий видеоролик, демонстрирующий то, что "видел" зонд во время первого контакта с планетой-гигантом.

Главной «звездой» этого короткометражного фильма стал знаменитый шестиугольный ураган на северном полюсе Сатурна, снимки которого "Cassini" еще не получал со столь высокой точностью. Эти фотографии, как отмечают планетологи, уже поменяли их представление о том, как устроен и ведет себя этот гигантский шторм.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: NASA обнаружило подобную Земле ледяную планету

"Я был удивлен тем, что" стенки "этого шестиугольника и центральная спираль урагана на полюсе планеты имеют столь четкие границы. То, что мы пока не знаем, содержит слои на разных широтах от смешивания, благодаря чему границы между ними остаются четкими ", - добавляет Кунио Сайянаги (Kunio Sayanagi) с Хемптоновского университета (США).

Подобные открытия стали возможны благодаря тому, что в момент подготовки этого видеоролика зонд находился на расстоянии всего в 6700 км от поверхности облаков Сатурна. Это позволило камерам "Кассини" видеть даже самые маленькие структуры в атмосфере планеты-гиганта, чьи размеры составляли всего 800 метров.

Следующий пролет "Cassini" через дырку между кольцами и планетой состоится в День победы, 9 мая, в 9:00 утра. Во время этого пролета зонд попытается заглянуть в недра Сатурна и найти гравитационные аномалии внутри них, "просветит" кольца планеты с помощью радиоволн, а также получит снимки Титана с большого расстояния и измерит температуру его облаков.

Cassini-Huygens - одна из самых грандиозных космических станций, были запущены в космос. Она наполнена огромным количеством инструментов и камер для точных измерений и высококачественных снимков в различных атмосферных условиях и спектре цвета. Космическая станция состоит из орбитальной станции Cassini (построена NASA) и зонда Huygens (European Space Agency).

Стоимость станции составила более 3 миллиардов долларов, и была запущена в космос в 1997 году для исследования Сатурна и его спутника Титана.

Сохранить

Сохранить

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ТехнологииМультимедиа
Brent
$64.67
Bitcoin
$79,017.30
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$2,998.34
Ethereum
$1,544.73