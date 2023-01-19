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NASA додасть місце на SpaceX, щоб їхній астронавт не повертався на Землю з росіянами

Київ • УНН

 • 1573880 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Космічне агентство США NASA планує збільшити кількість місць на SpaceX Dragon до п'яти, щоб перемістити астронавта Френка Рубіо з російського космічного корабля "Союз". Про це інформує УНН з посиланням на Space.com.

NASA додасть місце на SpaceX, щоб їхній астронавт не повертався на Землю з росіянами

Цитата

"NASA планує перенести місце Рубіо на Endurance, космічний корабель Dragon. Ця зміна дозволяє посилити захист екіпажу шляхом зменшення теплового навантаження всередині космічного корабля MS-22 для космонавтів Прокоп'єва і Петеліна в разі екстреного повернення на Землю", - ідеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що обидва апарати пристиковані до Міжнародної космічної станції (МКС). Минулого місяця на "Союзі", відомому як MS-22, стався витік теплоносія після очевидного зіткнення з мікрометеоритом або уламками. Його було визнано непридатним для повернення астронавтів на Землю, за винятком екстрених випадків.

росія планує запустити "Союз" без екіпажу до орбітальної лабораторії 20 лютого, щоб повернути на Землю екіпаж MS-22 - Френка Рубіо та російських космонавтів Сергія Прокоп'єва та Дмитра Петеліна. Повідомляється, що корабель може бути використаний як рятувальний човен, якщо щось трапиться до прибуття нового. Втім, у MS-22 безпечніше перевозити лише двох астронавтів, а не трьох через ситуацію, що сталася.

Додамо

MS-22 стартувала до МКС у вересні для запланованої шестимісячної місії. Але менеджер NASA з інтеграції операцій на МКС Діна Контелла у вівторок, 17 січня, заявила, що Рубіо, Прокоп'єв та Пелетін залишаться на борту ще кілька місяців, поки вони не повернуться додому, ймовірно, наприкінці вересня.

Розширення місії для екіпажу МС-22 пояснюється тим, що наступний "Союз" стартуватиме без екіпажу, щоб повернути астронавтів додому. Якби вони повернулися на Землю в березні на новому кораблі, на МКС не вистачило б персоналу, поки "Союз" з екіпажем не буде готовий до старту.

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