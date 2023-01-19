NASA добавит место на SpaceX, чтобы их астронавт не возвращался на Землю с россиянами
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Космическое агентство США NASA планирует увеличить количество мест на SpaceX Dragon до пяти, чтобы переместить астронавта Фрэнка Рубио с российского космического корабля "Союз". Об этом информирует УНН со ссылкой на Space.com.
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"NASA планирует перенести место Рубио на Endurance, космический корабль Dragon. Это изменение позволяет усилить защиту экипажа путем уменьшения тепловой нагрузки внутри космического корабля MS-22 для космонавтов Прокопьева и Петелина в случае экстренного возвращения на Землю", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что оба аппарата пристыкованы к Международной космической станции (МКС). В прошлом месяце на "Союзе", известном как MS-22, произошла утечка теплоносителя после очевидного столкновения с микрометеоритом или обломками. Он был признан непригодным для возвращения астронавтов на Землю, за исключением экстренных случаев.
россия планирует запустить "Союз" без экипажа в орбитальную лабораторию 20 февраля, чтобы вернуть на Землю экипаж MS-22 - Фрэнка Рубио и российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. Сообщается, что корабль может быть использован в качестве спасательной лодки, если что-то случится до прибытия нового. Впрочем, в MS-22 безопаснее перевозить только двух астронавтов, а не трех из-за произошедшей ситуации.
Добавим
MS-22 стартовал на МКС в сентябре для запланированной шестимесячной миссии. Но менеджер NASA по интеграции операций на МКС Дина Контелла во вторник, 17 января, заявила, что Рубио, Прокопьев и Пелетин останутся на борту еще несколько месяцев, пока они не вернутся домой, вероятно, в конце сентября.
Расширение миссии для экипажа МС-22 объясняется тем, что следующий "Союз" будет стартовать без экипажа, чтобы вернуть астронавтов домой. Если бы они вернулись на Землю в марте на новом корабле, на МКС не хватило бы персонала, пока "Союз" с экипажем не будет готов к старту.
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