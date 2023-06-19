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Наряд втратив орієнтування на місцевості: у ДПСУ підтвердили факт перетину українськими прикордонниками кордону Румунії

Київ • УНН

 • 2774668 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. У Держприкордонслужбі підтвердили факт перетну українськими прикордонниками державного кордону з Румунією. Про це у коментарі УНН повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. 

Наряд втратив орієнтування на місцевості: у ДПСУ підтвердили факт перетину українськими прикордонниками кордону Румунії

Цитата

“Можу підтвердити, що під час проведення спеціальних дій з пошуку правопорушників через погану погоду, прикордонний наряд втратив орієнтування на місцевості і здійснив вихід на територію сусідньої держави”, - сказав Демченко.

Також на території Румунії, були затримані правопорушнки-нелегали, якї намагались втекти від співробітників Державної прикордонної служби України.

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Доповнення

Раніше повідомлялось, що троє українських прикордонників, переслідуючи нелегалів, перетнули кордон з Румунією біля річки Васер на Закарпатті та не змогли самотужки повернутись назад. 

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