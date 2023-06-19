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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
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БМ-27 «Ураган»

На в'їзді до столиці прикордонники затримали чергового священника УПЦ МП з російською пропагандою

Київ • УНН

 • 2719160 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. На в’їзді до Києва прикордонники вчергове зупинили священника УПЦ МП із заповненим ворожою пропагандою смартфоном, повідомляє УНН з посиланням на ДПСУ.

На в'їзді до столиці прикордонники затримали чергового священника УПЦ МП з російською пропагандою

Цитата

"На в'їзді до Києва прикордонники вчергове зупинили священника колишньої УПЦ МП. Мобільний телефон батюшки виявився сповненим проросійської маячні. Як виявилося, чоловік закликав до зриву мобілізації до лав ЗСУ, а в 2015 році агітував українців ухилятися від військової служби, посилаючись на заповідь «Не вбий», дезінформував щодо Революції гідності. Сумління священнослужителя шукатиме СБУ", - йдеться в повідомленні Держприкордонслужби України.

Доповнення

Це не перший випадок затримання церковнослужбовців із ворожою пропагандою, як нещодавно інформував УНН з посиланням на ДПСУ, у священника УПЦ МП під час перевірки на в'їзді в Київ прикордонники у смартфоні знайшли чимало фото військової техніки, власник девайса не зміг пояснити, звідки вони взялися. У його підписках також знайшлося чимало каналів, профілів з антиукраїнським контентом, а у телефонній книзі – номерів абонентів російських операторів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На в’їзді до Києва виявили двох фанатів рф. Один з них - священник УПЦ МП

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