На в'їзді до столиці прикордонники затримали чергового священника УПЦ МП з російською пропагандою
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. На в’їзді до Києва прикордонники вчергове зупинили священника УПЦ МП із заповненим ворожою пропагандою смартфоном, повідомляє УНН з посиланням на ДПСУ.
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"На в'їзді до Києва прикордонники вчергове зупинили священника колишньої УПЦ МП. Мобільний телефон батюшки виявився сповненим проросійської маячні. Як виявилося, чоловік закликав до зриву мобілізації до лав ЗСУ, а в 2015 році агітував українців ухилятися від військової служби, посилаючись на заповідь «Не вбий», дезінформував щодо Революції гідності. Сумління священнослужителя шукатиме СБУ", - йдеться в повідомленні Держприкордонслужби України.
Доповнення
Це не перший випадок затримання церковнослужбовців із ворожою пропагандою, як нещодавно інформував УНН з посиланням на ДПСУ, у священника УПЦ МП під час перевірки на в'їзді в Київ прикордонники у смартфоні знайшли чимало фото військової техніки, власник девайса не зміг пояснити, звідки вони взялися. У його підписках також знайшлося чимало каналів, профілів з антиукраїнським контентом, а у телефонній книзі – номерів абонентів російських операторів.
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