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На въезде в столицу пограничники задержали очередного священника УПЦ МП с российской пропагандой

Киев • УНН

 • 2719160 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. На въезде в Киев пограничники в очередной раз остановили священника УПЦ МП с заполненным вражеской пропагандой смартфоном, сообщает УНН со ссылкой на ГПСУ.

На въезде в столицу пограничники задержали очередного священника УПЦ МП с российской пропагандой

Цитата

"На въезде в Киев пограничники в очередной раз остановили священника бывшей УПЦ МП. Мобильный телефон батюшки оказался полным пророссийского бреда. Как оказалось, мужчина призывал к срыву мобилизации в ряды ВСУ, а в 2015 году агитировал украинцев уклоняться от военной службы, ссылаясь на заповедь «Не убий», дезинформировал относительно Революции достоинства. Совесть священнослужителя будет искать СБУ", - говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины.

Дополнение

Это не первый случай задержания церковнослужителей с вражеской пропагандой, как недавно информировал УНН со ссылкой на ГПСУ, у священника УПЦ МП во время проверки на въезде в Киев пограничники в смартфоне нашли немало фото военной техники, владелец девайса не смог объяснить, откуда они взялись. В его подписках также нашлось немало каналов, профилей с антиукраинским контентом, а в телефонной книге – номеров абонентов российских операторов.

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