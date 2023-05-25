На в'їзді до Києва у попа упц мп виявили російську пропаганду
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. У попа упц мп під час перевірки на в'їзді в Київ прикордонники у смартфоні знайдено ще чимало цікавих фото військової техніки та зокрема, прохання про молитву за розіп’ятого і спаленого живцем сироту-окупанта. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДПСУ.
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«Клірика церкви, що раніше визнавала приналежність до московського патріархату, зупинили прикордонники для перевірки на в'їзді у Київ», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, у смартфоні священника виявили прохання про молитву за розіп’ятого і спаленого живцем сироту-окупанта - агітки такого змісту та іншу російську пропаганду.
«Також у «батюшки» була поліграфічна продукція, яка виправдовує духовні страждання «руского чєловєка», проти якого повстане весь світ – «заклейменный» та «обозлённый». У мобільному телефоні 45-річного уродженця Чернігівщини прикордонники виявили чимало контенту з символікою країни-агресорки, її проксі-утворень на окупованих територіях України та комуністичного тоталітарного режиму», - зазначається в повідомленні.
Окрім того, повідомляється, що були в його галереї також фото військової техніки, але власник девайса не зміг пояснити, звідки вони взялися.
«У підписках священника знайшлося чимало каналів, профілів з антиукраїнським контентом, а у телефонній книзі – номерів абонентів російських операторів», - інформує ДПСУ.
Так, для подальшої сповіді священника передали співробітникам СБУ.
Доповнення
На в’їзді до Києва виявили двох фанатів рф. Один з них - священник УПЦ МП.