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На въезде в Киев у попа упц мп обнаружили российскую пропаганду

На въезде в Киев у попа упц мп обнаружили российскую пропаганду

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 мая. УНН. У попа упц мп во время проверки на въезде в Киев пограничники в смартфоне нашли еще немало интересных фото военной техники и в частности, просьбу о молитве за распятого и сожженного заживо сироту-оккупанта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГПСУ.

Цитата

«Клирика церкви, ранее признававшей принадлежность к московскому патриархату, остановили пограничники для проверки на въезде в Киев», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, в смартфоне священника обнаружили просьбу о молитве за распятого и сожженного заживо сироту-оккупанта - агитки такого содержания и другую российскую пропаганду.

«Также у «батюшки» была полиграфическая продукция, оправдывающая духовные страдания «русского человека», против которого восстанет весь мир – ««заклейменный» и «обозлённый». В мобильном телефоне 45-летнего уроженца Черниговщины пограничники обнаружили немало контента с символикой страны-агрессора, ее прокси-образований на оккупированных территориях Украины и коммунистического тоталитарного режима», - отмечается в сообщении.

Кроме того, сообщается, что были в его галерее также фото военной техники, но владелец девайса не смог объяснить, откуда они взялись.

«В подписках священника нашлось немало каналов, профилей с антиукраинским контентом, а в телефонной книге – номеров абонентов российских операторов», - информирует ГПСУ.

Так, для дальнейшей исповеди священника передали сотрудникам СБУ.

Дополнение

На въезде в Киев обнаружили двух фанатов рф. Один из них - священник упц мп.

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