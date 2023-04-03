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На в’їзді до Києва виявили двох фанатів рф. Один з них - священник УПЦ МП

На в’їзді до Києва виявили двох фанатів рф. Один з них - священник УПЦ МП

Київ • УНН

 • 2020043 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. На в’їзді до Києва прикордонники виявили двох фанатів рф. Як повідомили у МВС, один із них - священник УПЦ МП, передає УНН.

Деталі

На в’їзді до столиці прикордонники виявили у двох громадян України компрометуючі матеріали.

Як повідомили у ДПСУ, в уродженця Луганщини, 1985 року народження, прикордонники в одному з месенджерів виявили інформацію антиукраїнської спрямованості. А в галереї мобільного телефону чоловік зберігав відеоматеріали з концерту в підтримку рф.

Під час перевірки громадянина України 1969 року народження прикордонники також виявили компрометуючу інформацію проросійського спрямування. Як встановили прикордонники – чоловік є уродженцем рф, проте тривалий час проживає в Україні.

Чоловік ховав від прикордонників свій закордонний паспорт через відмітки про перетин кордону рф. Виявилося, що він священник УПЦ МП. У його мобільному телефоні були номери операторів країни-агресорки, листування проросійського характеру та запити про пошук інформації щодо виїзду до рф.

У листуванні чоловік бідкається, що «його син, на жаль, від діда українцем себе відчуває, росія для нього не місце… на жаль».

Для подальших фільтраційних заходів громадян передали співробітникам СБУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: росіянин у своєму паспорті намалював прапор України та написав "путін х..ло" - прикордонники

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