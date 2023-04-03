На в’їзді до Києва виявили двох фанатів рф. Один з них - священник УПЦ МП
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. На в’їзді до Києва прикордонники виявили двох фанатів рф. Як повідомили у МВС, один із них - священник УПЦ МП, передає УНН.
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На в’їзді до столиці прикордонники виявили у двох громадян України компрометуючі матеріали.
Як повідомили у ДПСУ, в уродженця Луганщини, 1985 року народження, прикордонники в одному з месенджерів виявили інформацію антиукраїнської спрямованості. А в галереї мобільного телефону чоловік зберігав відеоматеріали з концерту в підтримку рф.
Під час перевірки громадянина України 1969 року народження прикордонники також виявили компрометуючу інформацію проросійського спрямування. Як встановили прикордонники – чоловік є уродженцем рф, проте тривалий час проживає в Україні.
Чоловік ховав від прикордонників свій закордонний паспорт через відмітки про перетин кордону рф. Виявилося, що він священник УПЦ МП. У його мобільному телефоні були номери операторів країни-агресорки, листування проросійського характеру та запити про пошук інформації щодо виїзду до рф.
У листуванні чоловік бідкається, що «його син, на жаль, від діда українцем себе відчуває, росія для нього не місце… на жаль».
Для подальших фільтраційних заходів громадян передали співробітникам СБУ.
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