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росіянин у своєму паспорті намалював прапор України та написав "путін х..ло" - прикордонники

Київ • УНН

 • 1199834 перегляди

КИЇВ. 6 січня. УНН. На Київщині прикордонники виявили росіянина, який перевищив термін перебування в Україні. У своєму російському паспорті він намалював прапор України з написом «Україна понад усе» та написав славнозвісну фразу «путін х..ло». Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну прикордонну службу України.

росіянин у своєму паспорті намалював прапор України та написав "путін х..ло" - прикордонники

Цитата

«На Київщині прикордонники виявили росіянина 1984 року народження, який перевищив термін перебування в Україні», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що у розмові чоловік розповів, що повертатися на росію не бажає.

«Під час перевірки його закордонного паспорта прикордонники виявили «народну творчість». У своєму російському паспорті громадянин намалював прапор України з написом «Україна понад усе» та написав славнозвісну фразу «путін х..ло». Графу «громадянство» чоловік взагалі закреслив», - йдеться в повідомленні.

Для подальшої перевірки особу передали співробітникам Нацполіції.

Доповнення

Помічник голови Держприкордонслужби України - прессекретар Андрій Демченко повідомляв, що десять громадян російської федерації, які отримали візи в’їзду в Україну – це жінки та діти. Всі вони перетнули кордон.

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