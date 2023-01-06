россиянин в своем паспорте нарисовал флаг Украины и написал "путин х..ло" - пограничники

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«В Киевской области пограничники обнаружили россиянина 1984 года рождения, который превысил срок пребывания в Украине», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в разговоре мужчина рассказал, что возвращаться на россию не желает.

«Во время проверки его загранпаспорта пограничники обнаружили «народное творчество». В своем русском паспорте гражданин нарисовал флаг Украины с надписью «Украина превыше всего» и написал знаменитую фразу «путин х..ло». Графу «гражданство» мужчина вообще зачеркнул», – говорится в сообщении.

Для дальнейшей проверки личность передали сотрудникам Нацполиции.

Дополнение

Помощник председателя Госпогранслужбы Украины – пресс-секретарь Андрей Демченко сообщал, что десять граждан российской федерации, получивших визы въезда в Украину – это женщины и дети. Все они пересекли границу.