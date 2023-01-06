россиянин в своем паспорте нарисовал флаг Украины и написал "путин х..ло" - пограничники
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. В Киевской области пограничники обнаружили россиянина, который превысил срок пребывания в Украине. В своем российском паспорте он нарисовал флаг Украины с надписью «Украина превыше всего» и написал знаменитую фразу «путин х..ло». Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
Цитата
«В Киевской области пограничники обнаружили россиянина 1984 года рождения, который превысил срок пребывания в Украине», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что в разговоре мужчина рассказал, что возвращаться на россию не желает.
«Во время проверки его загранпаспорта пограничники обнаружили «народное творчество». В своем русском паспорте гражданин нарисовал флаг Украины с надписью «Украина превыше всего» и написал знаменитую фразу «путин х..ло». Графу «гражданство» мужчина вообще зачеркнул», – говорится в сообщении.
Для дальнейшей проверки личность передали сотрудникам Нацполиции.
Дополнение
Помощник председателя Госпогранслужбы Украины – пресс-секретарь Андрей Демченко сообщал, что десять граждан российской федерации, получивших визы въезда в Украину – это женщины и дети. Все они пересекли границу.