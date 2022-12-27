ДПСУ: десять громадян рф, які отримали візи на в’їзд в Україну – жінки та діти

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“За повідомленням Міністерства закордонних справ, яке вони озвучували дещо раніше, десяти громадянам рф були видані візи. І всі вони перетнули кордон на в’їзд. Це, як правило, жінки або діти, і візи їм видавалися з метою або ж відновлення сімейних стосунків або короткострокові, які несли гуманітарний характер”, – сказав Демченко.

Нагадаємо

У липні повідомляли, що від 10 громадян російської федерації надійшли звернення щодо отримання української візи.

З 1 липня в Україні почав діяти візовий режим з росією. Відповідну постанову Кабінет міністрів схвалив 17 червня.

Вимоги до організації роботи з оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію встановлено відповідно до правил оформлення віз. Цим питанням займається МЗС.

Зазначені вимоги встановлюють форму візової анкети, а також процедуру інформаційної взаємодії державних органів України при оформленні віз.

Віза може бути транзитна, короткострокова та довгострокова.