ДПСУ: десять громадян рф, які отримали візи на в’їзд в Україну – жінки та діти
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Десять громадян російської федерації, які отримали візи в’їзду в Україну – це жінки та діти. Всі вони перетнули кордон. Про це на брифінгу повідомив помічник голови Держприкордонслужби України - прессекретар Андрій Демченко, передає кореспондент УНН.
Цитата
“За повідомленням Міністерства закордонних справ, яке вони озвучували дещо раніше, десяти громадянам рф були видані візи. І всі вони перетнули кордон на в’їзд. Це, як правило, жінки або діти, і візи їм видавалися з метою або ж відновлення сімейних стосунків або короткострокові, які несли гуманітарний характер”, – сказав Демченко.
Нагадаємо
У липні повідомляли, що від 10 громадян російської федерації надійшли звернення щодо отримання української візи.
З 1 липня в Україні почав діяти візовий режим з росією. Відповідну постанову Кабінет міністрів схвалив 17 червня.
Вимоги до організації роботи з оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію встановлено відповідно до правил оформлення віз. Цим питанням займається МЗС.
Зазначені вимоги встановлюють форму візової анкети, а також процедуру інформаційної взаємодії державних органів України при оформленні віз.
Віза може бути транзитна, короткострокова та довгострокова.